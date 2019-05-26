Погода на день в Новосибирске: 26 мая будет плюс 13 градусов

СЕГОДНЯ 05:24 2019-05-26T05:24:45+03:00

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В воскресенье, 26 мая, погода не порадует новосибирцев: метеорологи вновь прогнозируют дожди и грозы.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 10 - плюс 15 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 11 - плюс 13 градусов), ночью похолодает до плюс 1 - плюс 6 градусов (при облачности - до плюс 13 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 26 метров в секунду.

Прогноз на «Яндексе» еще менее оптимистичный: по данным портала, днем термометр покажет всего плюс 10 градусов и пойдет дождь. А вот на «Гисметео» сибирякам обещают очень теплое воскресенье: воздух прогреется до плюс 18 градусов, но опять же будет дождь.

Зато в понедельник погода в Новосибирске улучшится: дожди прекратятся и немного потплеет - днем будет плюс 15 - плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU