«Обычно я правильно ударяю»: новосибирский депутат был потрясен, узнав, как правильно произносится слово «придомовый»
Новосибирского депутата ошеломила правда о слове «придомовый». Ударение в нем приходится на предпоследний слог, на букву «о».
Узнав эту нелегкую правду, Иван Конобеев даже написал пост на личной странице в Instagram.
«И вот это шок. Обычно я правильно ударяю. Но тут... Категорически против такой кодификации!», - возмутился он.
Подписчики поддерживают депутата в комментариях и приводят другие примеры непривычных ударений:
- У меня также было со словом «жерлО».
- Я до сих пор не смирилась с ударением в слове «включИт».
Один из комментаторов даже предложил побороться с непривычным для слуха произношением слова:
- Предлагаю составить петицию, - написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU