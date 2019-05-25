«Обычно я правильно ударяю»: новосибирский депутат был потрясен, узнав, как правильно произносится слово «придомовый»

25 Май 19:51 2019-05-25T19:51:26+03:00

Иван Конобеев был удивлен ударением в этом слове. А вы? Фото: https://www.instagram.com/knb4knb/

Обычно и чиновники, и депутаты произносят это слово с ударением не в том месте

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Новосибирского депутата ошеломила правда о слове «придомовый». Ударение в нем приходится на предпоследний слог, на букву «о».

Узнав эту нелегкую правду, Иван Конобеев даже написал пост на личной странице в Instagram.

«И вот это шок. Обычно я правильно ударяю. Но тут... Категорически против такой кодификации!», - возмутился он.

Подписчики поддерживают депутата в комментариях и приводят другие примеры непривычных ударений:

- У меня также было со словом «жерлО».

- Я до сих пор не смирилась с ударением в слове «включИт».

Один из комментаторов даже предложил побороться с непривычным для слуха произношением слова:

- Предлагаю составить петицию, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU