В Новосибирске открылся портал в прошлое: парк заполонили богатыри с копьями и луками

25 Май 19:31 2019-05-25T19:31:35+03:00

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Заельцовский парк на несколько часов переместился во времени. Его заполонили богатыри в доспехах. Объяснение этой «аномалии» - фестиваль исторической реконструкции «От варяг до острогов».

Силачи с щитами и копьями съехались из разных городов. Участвовать в боях решили герои из Сибири, Урала, Дальнего Востока и европейской части России.

Вооруженные силачи из разных городов России приехали в Новосибирск.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

Для тех, кто не понял по одеяниям, организаторы поясняют: в основу фестиваля легли два временных периода. Это становление русской государственности в IX – X веках и освоение Сибири в XVII – XVIII веках.

Участниками праздника стали славяне, викинги, кочевые народы и жители осколков империи Каролингов.

Гости из прошлого не просто потрясали доспехами на глазах у современников, но и состязались в боевом искусстве. Они сражались между собой, разумеется, не допуская травм, а также устраивали танцевальные баттлы.

Конечно, герои праздника были очень популярны у любителей фотографии. Снимок с богатырями сделала и глава новосибирского департамента культуры Анна Терешкова.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечивали, в том числе, профессиональные звонари. Они продемонстрировали, сколь мелодичные звуки способны извлекать из колоколов.

Во время реконструкции прошел фестиваль звонарей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU