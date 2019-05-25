«Помогите поймать моего мальчишку, он прогрыз сетку-рабицу и сбежал»: зоозащитница ищет своего любимца

25 Май 19:20 2019-05-25T19:20:56+03:00

Чернобурый лис кочует по огородам местных жителей и ищет пропитание. Хозяйка очень переживает и обещает награду за своего непутевого любимца

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По частному сектору Новосибирска скитается беспризорный лис. Ручной питомец организовал побег для себя и подруги. Теперь хозяйка терзается, что потеряла любимца, а зверь кочует по огородам и, наверняка, сожалеет о дурацком поступке.

- Это мой лис, он разнес свой старый вольер, и я его временно отдала на передержку, пока решаем проблему, - рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» зоозащитница Алена Мезенцева.

Чернобурый лис Марсик – ручной. Пока хозяйка восстанавливала звериное жилище, питомец квартировался у знакомой – Анны. Она тоже держит двух лисиц, и временно приютила гостя.

Тот, неблагодарный, вздумал устроить побег.

- Оторвал кусок сетки-рабицы. Сам убежал и подругу с собой увел. Третья поумней оказалась, она с ними не пошла. И подругу быстро поймали. А он бегает по участкам, - переживает Алена.

Скорее всего, Марсик уже нагулялся и хочет домой. Но то ли вернуться чувство гордости не позволяет, то ли дорогу забыл. Скорее всего, голодает, так как охотиться не умеет. А когда люди пытаются его поймать, он воспринимает неловкие попытки как игру. И, конечно, всякий раз выигрывает, удрав прочь.

- Очень просим куда-нибудь его загнать – в гараж, в парник. Приедем сразу, и награждение будет, - обращается к землякам Алена. – Он привит, чипирован, не опасен.

Чернобурый плут кочует где-то в районе улицы Чемпионской. Это в Дзержинском районе. Очевидцы уже неоднократно звонили хозяйке, но беглец успевал ускользнуть и от них.

Мезенцева советует, как устроить ловушку: в помещение, например, гараж, бросить еду. А когда голодный лис зайдет, чтобы подкрепиться, запереть двери. В качестве лакомства подойдет, например, сырая курица.

- Помогите, пожалуйста, поймать мальчишку моего, - просит хозяйка.

Того, кто найдет блудного лиса, Алена просит звонить на мобильный: 8-953-861-28-82.

Чернобурый лис Марсик сейчас скитается по частному сектору. Фото: предоставлено Аленой Мезенцевой

ИСТОЧНИК KP.RU