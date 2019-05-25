«Я это сделал!» Новосибирский спасатель поднялся на 26 этаж за 2 минуты 42 секунды
Новосибирские спасатели устроили необычную гонку: им нужно было на скорость подняться на верхний этаж высотки. Дом выбрали внушительный – 26 этажей!
В гонках по вертикали состязалось 72 участника. Бежали в экипировке, а это – 20 килограммов дополнительного веса.
- В Новосибирске много высоток и покорение 26 этажа – это хорошая тренировка для всех участников. #ЯПРИНИМАЮВЫЗОВ – таков девиз мероприятия. В этом году и я решил принять вызов, испытать себя. И я это сделал, - прокомментировал свою победу Михаил Плотников, пожарный, занявший первое место.
Он поднялся по ступеням на 80 метров за 2 минуты 42 секунды. Лишь девять секунд уступил ему Артем Сенатор, получивший «серебро», и еще на одну секунду дольше мчался вверх Дмитрий Еременко.
Победил старший сержант Михаил Плотников. ФОТО: МЧС,
ИСТОЧНИК KP.RU