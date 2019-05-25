«Я это сделал!» Новосибирский спасатель поднялся на 26 этаж за 2 минуты 42 секунды

25 Май 17:12 2019-05-25T17:12:34+03:00

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Новосибирские спасатели устроили необычную гонку: им нужно было на скорость подняться на верхний этаж высотки. Дом выбрали внушительный – 26 этажей!

В гонках по вертикали состязалось 72 участника. Бежали в экипировке, а это – 20 килограммов дополнительного веса.

- В Новосибирске много высоток и покорение 26 этажа – это хорошая тренировка для всех участников. #ЯПРИНИМАЮВЫЗОВ – таков девиз мероприятия. В этом году и я решил принять вызов, испытать себя. И я это сделал, - прокомментировал свою победу Михаил Плотников, пожарный, занявший первое место.

Он поднялся по ступеням на 80 метров за 2 минуты 42 секунды. Лишь девять секунд уступил ему Артем Сенатор, получивший «серебро», и еще на одну секунду дольше мчался вверх Дмитрий Еременко.

Победил старший сержант Михаил Плотников. ФОТО: МЧС,

ИСТОЧНИК KP.RU