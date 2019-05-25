Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-25T11:41:43+03:00

Жительница Новосибирска взяла чужой кошелек с деньгами. Вместо того, чтобы искать владельца, она присвоила наличные и попала под уголовную статью

Изменить размер текста: A A

Рассеянный житель Новосибирска оставил в супермаркете кошелек. Он вспомнил об этом, но когда вернулся, потери уже не было на месте. Не желая навсегда распрощаться с деньгами – 6500 рублей – заявил в полицию.

Сотрудник приехали в магазин на улице Эйхе, стали разыскивать и преуспели.

Чем находка отличается от кражи? Объясняет юрист Константин Зиновьев. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 47-летняя ранее не судимая жительница Новосибирска. Как установлено, подозреваемая, заметив забытый потерпевшим кошелек, забрала его себе, - восстановили события сотрудники МВД.

Новая обладательница кошелька распотрошила его и забрала деньги. От самого кошелька избавилась.

Теперь, когда похитительницу нашли, с нее взяли подписку о невыезде, ей грозит суд по делу о краже.

«Однажды нашел полмиллиона рублей…», - слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказали о своих потерях и находках (98,3 FM). 00:00 00:00

Похожая история произошла накануне майских праздников в Торговом центре «Искра». Тогда семейная пара оставила в примерочной сумку с планшетом. Когда вернулись, планшета уже не было. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, все выяснили.

«Увидели, что семья находилась в примерочной после нас», - сибирячка рассказала, как вычисляли вора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Заметили, что семья – жена, муж и ребенок лет восьми - находились в примерочной после нас. Вышел первым муж, замотал в штаны планшет, ушел. Следом вышла жена с ребенком с этой сумкой, - описала события Анастасия Корнеева, которая заявила в полицию о пропаже.

Сумку отнесли администратору. А мужчина вышел отдельно от супруги и сына, словно не знаком с ним. Переложил добычу себе за пазуху и покинул ТЦ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707645" frameborder="0"></iframe> Камеры сняли, как семья с ребенком присвоила чужой планшет.

ИСТОЧНИК KP.RU