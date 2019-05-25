Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-25T10:37:17+03:00

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12 утят-сироток были выпущены 24 мая в пруд Академгородка. О том, как складывается судьба пернатых детенышей, рассказали зоозащитники из Центра реабилитации хищных животных.

Утята нашли себе приемную маму .

— Утятки-сироты освоились и рассредоточились между утками-кураторами. Большинство пошли к матерой утке с выводком, сделав ее очень многодетной матерью. У кряквы и без того в кладке бывает до 12 яиц, а у этой теперь 16 птенцов. Еще двое птенцов остались с одинокой самкой. И еще несколько птенчиков, минимум 6, держались близ «бездетной» пары крякв, при этом вели себя очень самостоятельно.

Малыши теперь живут на пруду в Академгородке. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)\https://vk.com/birds54

Сейчас на пруду плавают всего 24 утенка, 12 из них — приемыши. Зоозащитники говорят, что малыши в безопасности: «Их никто не обижает — ни чирки-свистунки, ни селезни крякв. Коршунов и ястребов от пруда отгоняют бдительные дрозды и скворцы». Напомним, сотрудники новосибирской автомойки увидели гуляющую утку с выводком. Из добрых побуждений они стали их снимать на видео, чем спугнули утку-мать. Утята остались одни, «операторы» сгребли их в коробку и передали зоозащитникам.

ИСТОЧНИК KP.RU