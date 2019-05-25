2019-05-25T10:37:17+03:00
Дом. Семья

Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку

Новосибирские зоозащитники рассказали, как утята с автомойки, нашли себе новых родителей
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Утята нашли себе новых родителей. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)\https://vk.com/birds54Утята нашли себе новых родителей. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)\https://vk.com/birds54
Изменить размер текста:

12 утят-сироток были выпущены 24 мая в пруд Академгородка. О том, как складывается судьба пернатых детенышей, рассказали зоозащитники из Центра реабилитации хищных животных.

Утята нашли себе приемную маму .

— Утятки-сироты освоились и рассредоточились между утками-кураторами. Большинство пошли к матерой утке с выводком, сделав ее очень многодетной матерью. У кряквы и без того в кладке бывает до 12 яиц, а у этой теперь 16 птенцов. Еще двое птенцов остались с одинокой самкой. И еще несколько птенчиков, минимум 6, держались близ «бездетной» пары крякв, при этом вели себя очень самостоятельно.

Малыши теперь живут на пруду в Академгородке. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)\https://vk.com/birds54

Малыши теперь живут на пруду в Академгородке. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)\https://vk.com/birds54

Сейчас на пруду плавают всего 24 утенка, 12 из них — приемыши. Зоозащитники говорят, что малыши в безопасности: «Их никто не обижает — ни чирки-свистунки, ни селезни крякв. Коршунов и ястребов от пруда отгоняют бдительные дрозды и скворцы». Напомним, сотрудники новосибирской автомойки увидели гуляющую утку с выводком. Из добрых побуждений они стали их снимать на видео, чем спугнули утку-мать. Утята остались одни, «операторы» сгребли их в коробку и передали зоозащитникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Искитиме будет легче дышать
Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже
Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция
«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»
«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой
Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт
Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер
И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»
«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят
«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!
«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв
Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд
«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку
Tele2 предлагает читать рэп в чатах