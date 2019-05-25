2019-05-25T09:45:27+03:00
Происшествия

Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон

30-летнего похитителя задержали, возбудили против него дело о грабеже
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция проверяет, не совершал ли задержанный других преступлений.Полиция проверяет, не совершал ли задержанный других преступлений.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Пенсионерка заявила в полицию на собственного сына. Причиной стал отнятый мобильный телефон.

- Поступило сообщение от 60-летней женщины о том, что сын отобрал у нее сотовый телефон и скрылся, - рассказывают в областном управлении МВД России.

Мужчину быстро нашли. Ему 30 лет, причины поступка подсказывает его биография: уже был судим за оборот наркотиков.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже.

- Сейчас в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливается причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям, - поясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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