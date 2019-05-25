Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
30-летнего похитителя задержали, возбудили против него дело о грабеже
Полиция проверяет, не совершал ли задержанный других преступлений.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Пенсионерка заявила в полицию на собственного сына. Причиной стал отнятый мобильный телефон.
- Поступило сообщение от 60-летней женщины о том, что сын отобрал у нее сотовый телефон и скрылся, - рассказывают в областном управлении МВД России.
Мужчину быстро нашли. Ему 30 лет, причины поступка подсказывает его биография: уже был судим за оборот наркотиков.
В МВД возбудили уголовное дело о грабеже.
- Сейчас в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливается причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям, - поясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU