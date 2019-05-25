Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-25T09:27:26+03:00

Если вы знаете, где находятся эти подростки, позвоните в полицию.

Мальчишки проживают в Искитимском районе, с 23 мая их не было дома

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Новосибирская полиция обращается к жителям области за помощью: разыскиваются два подростка. Один – 2005 года рождения, второй – 2006, проживают на станции Евсино. Кирилл Нехаев и Роман Феденев ушли из дома 23 мая, и не известно, где находятся.

У Кирилла Нехаева – рыже волосы, карие глаза. Был одет в темные штаны и куртку с капюшоном, темно-синие кроссовки с белой подошвой. При себе имел черный пакет.

У Роман Феденева - светло-русые волосы длинная челка, серые глаза. Был одет в синие джинсы, темную куртку с капюшоном, и темную кепку, черные кроссовки. Особая примета: веснушки.

- Всех, кому что-либо о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию, - обращается к жителям Главное управление МВД России по Новосибирской области. Телефоны: 8 (38343) 3-31-41, 8 (38343) 29787, 8 (383) 232 28 53, или «102».

ИСТОЧНИК KP.RU