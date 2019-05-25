2019-05-25T06:20:39+03:00
Происшествия

«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»

Авария произошла на улице Ленина в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Подросток попал под автомобиль такси.Подросток попал под автомобиль такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске школьник попал под автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси». Авария произошла в Железнодорожном районе. Об этом сообщает паблик «АСТ-54».

- Водитель 1987 года рождения за рулем Hyundai Solaris брендированный «Яндекс.Такси», двигался по двору дома № 84 по улице Ленина, и сбил несовершеннолетнего велосипедиста, - говорится в сообществе.

Известно, что молодой человек на велосипеде ехал навстречу автомобилю. Подросток 2005 года рождения в итоге доставлен в больницу, у него – перелом руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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