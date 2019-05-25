В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой

СЕГОДНЯ 05:02 2019-05-25T05:02:10+03:00

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Житель Новосибирска проткнул себе руку острогой – рыболовным орудием, напоминающем вилы. Освободиться самостоятельно мужчина не мог, и ему понадобилась помощь спасателей.

- В 15-39 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в Кировском районе города, в частном секторе, на улице Прокопьевская, мужчину то ли придавило холодильником, то ли у него застряла рука в решетке охлаждения холодильника, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба. - Выяснилось, что мужчина и женщина грузили холодильник в легковой автомобиль, в салоне машины у мужчины находилась острога и, укладывая холодильник, он случайно проткнул правую руку. Стержень с крючком вошел в кисть, и вытащить его без посторонней помощи не представлялось возможным.

Спасатели перекусили металлический прут. А затем помогли мужчине дойти до машины «скорой помощи», которая уже ждала рядом.

- Врачи сделали мужчине укол, осмотрели руку и оказали необходимую помощь, - подводит итог МАСС,

Мужчина проткнул руку острогой.Сегодня днём спасатели МАСС оказали помощь мужчине, проколовшему руку рыболовной острогой.

ИСТОЧНИК KP.RU