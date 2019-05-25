2019-05-25T04:34:14+03:00
Происшествия

Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт

Попасть в столицу молодым людям не удалось, им помешала омская полиция
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Велосипедистов остановила полиция. ФОТО: Управление МВД России по Омской области.Велосипедистов остановила полиция. ФОТО: Управление МВД России по Омской области.
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Под Омском, в Называевском районе, неизвестные украли два велосипеда. Подростки оставили их рядом со школой, а когда вернулись, великов не было.

Полицейские, которые прибыли на место кражи, разослали информацию своим коллегам, и это сработало. Участковый ехал на машине и увидел двух парней на велосипедах. Остановил незнакомцев, и вскоре убедился: это – они. Оказалось, похитителям по 20 лет, без определенного места жительства.

- Они рассказали, что ехали из города Новосибирска в Москву на концерт к другу – начинающему рэп-исполнителю. Добравшись до Называевска на электричке, молодые люди увидели у районной школы оставленные без присмотра велосипеды и решили, что на них добраться будет быстрее, чем ждать следующий поезд, - сообщает Управление МВД России по Омской области.

Велосипеды вернули школьникам, а против двух любителей рэпа возбудили дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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