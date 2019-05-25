2019-05-25T03:54:12+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер

Синоптики не прогнозируют осадков, а вот дуть будет сильно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
В Новосибирск возвращается тепло.В Новосибирск возвращается тепло.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

25 мая в Новосибирске ожидается теплый день. Таков прогноз синоптиков.

- В первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха +17, +19 С, - сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

К вечеру осадков, скорее всего, тоже не будет. А вот температура может и подняться. До +22°+24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Искитиме будет легче дышать
Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже
Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку
Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция
«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»
«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой
Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт
И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»
«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят
«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!
«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв
Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд
«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку
Tele2 предлагает читать рэп в чатах