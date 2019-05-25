Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер

СЕГОДНЯ 03:54 2019-05-25T03:54:12+03:00

Синоптики не прогнозируют осадков, а вот дуть будет сильно

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25 мая в Новосибирске ожидается теплый день. Таков прогноз синоптиков.

- В первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха +17, +19 С, - сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

К вечеру осадков, скорее всего, тоже не будет. А вот температура может и подняться. До +22°+24°.

ИСТОЧНИК KP.RU