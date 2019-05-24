И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»

24 Май 17:30 2019-05-24T16:23:33+03:00

С 1 июня клиенты «БКС Брокера» и «БКС Банка» могут получить статусную карту Visa Infinite, оформив подключение к премиальному пакету услуг «Брокер PRO»

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В числе главных преимуществ пакета можно отметить переводы с минимальной комиссией 15 $/€/£ в валюте, повышенный лимит выдачи наличных денег в банкоматах «БКС Банка» а главное - бесплатное обслуживание с активами на банковском и брокерском счетах в общей сумме от 3 млн рублей. Также пользователям программы будут доступны программа лояльности и другие бонусы, например, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках сервиса Priority Pass и т. д.

- Мы нацелены на удовлетворение потребностей любого клиента, в том числе и самого взыскательного, а «Брокер PRO» относится именно к премиальному сегменту, и хотим предложить широкий спектр финансовых услуг в рамках одного пакета, - рассказал, заместитель управляющего директора «БКС Брокер» Дмитрий Панченко.

Напомним, в 2018 году НРА подтвердило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv».

- Карта «Брокер PRO» - это первая премиальная карта в линейке продуктов для клиентов нашего стратегического партнёра «БКС Брокер». В неё вложены самые необходимые, а также полезные и выгодные сервисы для требовательных клиентов, - подчеркнул Илья Чернышев, руководитель дирекции розничного банковского бизнеса ООО «Компания БКС».

ИСТОЧНИК KP.RU