2019-05-24T16:14:06+03:00
Дом. Семья

«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят

Малышню, которую выловили сотрудники автомойки, теперь будут воспитывать чужие мамы-утки
Виктория МИНАЕВА
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Спасенные утята. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).Спасенные утята. Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).
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В Новосибирске не утихает спор вокруг спасенных утят. Напомним, сотрудники автомойки увидели гуляющую утку с выводком. Из добрых побуждений они стали их преследовать и снимать на видео. «Надо МЧС вызывать», — рассуждали спасатели утят, видимо, переживая, что те могут попасть на проезжую часть с машинами.

"Давайте МЧС вызовем! Их надо в коробку забрать!": реакция людей на утят .

В итоге такая опека человека спугнула утку-мать, она куда-то улетела. Утята остались одни, «операторы» сгребли их в коробку и передали зоозащитникам. Сегодня сотрудники Центра реабилитации диких животных выпустили пернатых малышей у пруда в Академгородке. Там «детей» быстро разобрали другие утки-мамы. А зоозащитники решили расставить все точки над «и» в этой истории. Утят все-таки не надо было трогать!

Утята нашли себе приемную маму .

— Если в вашем районе, на вашем пути, у вас на участке или где-то еще встретилась утка с выводком, ни в коем случае не бегите ее отлавливать, таким поведением вы просто ее спугнете от выводка! Утка улетит, а вам останется дюжина ее малышей в коробочке! Если вы все же спугнули мать, утяток необходимо собрать в кучку и перенести в укромное место рядышком от того, откуда улетела утка, — говорят в Центре реабилитации. — Утята сядут кучкой, будут пищать и ждать маму, которая до сумерек должна будет за ними вернуться. Еще вчера поступивший к нам выводок утят с проезда Энергетиков сегодня был удачно «десантирован» на пруд, где «разобрался» разными мамами и не мамами-утками, и все утята пруда смешались между собой. Но такие истории должны быть скорее исключениями, чем правилом! Просим вас быть бдительнее и не разбивать утиные семьи.

Зоозащитники выпускают на пруд утят, "спасенных" людьми .

Напомним, что действия сотрудников автомойки вызвали бурю эмоций в социальных соцсетях.

— Так бы и писали, что гоняли утку с утятами до тех пор, пока утка в шоковом состоянии не улетела, — пишут подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, где было опубликовано видео «спасения» малышей.

— Конечно, она испугалась набежавших людей, сами виноваты, что она улетела... У нас люди, как дикие...

ИСТОЧНИК KP.RU

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