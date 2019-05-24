«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-24T15:32:27+03:00

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24 мая исполнилось ровно 94 года, как в печать вышел первый номер «Комсомольской правды». И хотя в день рождения принято дарить презенты имениннику, мы сами преподнесли подарок любимому городу – высадили цветы и деревья в Центральном парке.

Кашпо с цветами участники акции украсили фонари.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Для нас это – традиции, история, которые уже много лет прививает «Комсомольская правда», - рассказывает Галина Попова, директор новосибирского филиала издательского дома. - Экологические акции мы проводим более 10 лет в разных районах города, а в этом году выбрали Центральный парк.

С погодой нам повезло: выдался солнечный день!Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Почему мы выбрали именно это место, объясняется просто. Во-первых, в Центральном парке в этом году появится самый большой в городе фонтан. Во-вторых, 2019 год объявлен годом театра, а на территории парка находится прекрасный музтеатр.

После акции - фото на память!Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Мы постарались порадовать горожан и подобрали те сорта цветов и кустарников, которых в парке нет. А еще мы украсили фонари кашпо с цветами и повесили скворечники: так что частичка «Комсомолки» теперь есть и в Центральном парке!

ИСТОЧНИК KP.RU