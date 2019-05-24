«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Студентки НГТУ подняли плакаты, посвященные любимой науке
Девушки отмечают День филологии.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девушки с филфака отмечают будущий профессиональный праздник. В честь него студентки устроили небольшой флешмоб: на крыльце НГТУ подняли шуточные плакаты и сделали серию фотографий. День филологии отмечают в России 25 мая, но девушки начали заранее.
Судя по плакату с названием кафедры, учатся студентки на Факультете гуманитарного образования. Другие плакаты были шуточными – под стать лозунгам на Монстрации.
«Никогда не говори не когда», «Очепятка», «Филология = любовь», «В начале была лексема», - такие надписи продемонстрировали молодые гуманитарии.
ИСТОЧНИК KP.RU