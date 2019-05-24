Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-24T16:25:39+03:00

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В Новосибирске адвентисты седьмого дня пытаются отстоять свой Дом молитв. Напомним, постройку суд признал незаконной, в решении говорится о ее сносе. На прошлой неделе в коттедж, где собирались адвентисты, пришли силовики. А через несколько дней двухэтажный дом должны сравнять с землей экскаваторы. Адвентисты написали письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в котором просят остановить судебных приставов. Ведь именно мэрия Новосибирска выступала истцом в суде и настаивала на незаконности постройки.

— Верующие уповают на милость Господа и надеются, что на каком-то этапе органы исполнительной власти остановятся и пойдут на конструктивный диалог для разрешения этой ситуации. Адвентисты всегда выступают за здоровый диалог с властью, стремятся быть законопослушными гражданами и активно выполняют социальное служение на благо страны и общества, — говорится в письме. — Верующие надеются, что Вы сможете отреагировать на это обращение и предпринять все законные меры со своей стороны для того, чтобы остановить снос молитвенного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709438" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске сносят церковь адвентистов седьмого дня.

Также в письме сектанты жалуются на действия судебных приставов. Их они обвиняют в плохом обращении с Библией.

— Особенно больно было наблюдать как Библии, Священные книги для каждого христианина рвутся и выбрасываются вместе с кучей строительного мусора. А ведь согласно инструкции по осуществлению исполнительных действий приставы обязаны принимать меры к сохранности имущества граждан и организаций, находящегося в сносимых зданиях, — добавляют авторы письма.

Впрочем, доказательств, что Библии «рвались», адвентисты не предоставили.

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ИСТОЧНИК KP.RU