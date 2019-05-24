Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-24T11:30:18+03:00

В Новосибирске косметолог попала под уголовное дело после жалобы одной из клиенток

Изменить размер текста: A A

Женщина открыла косметологический кабинет и работала там по поддельным документам и без лицензии.

— Как стало известно, в декабре 2018 года женщина работала косметологом, используя при этом поддельные документы об образовании, а также, не имея лицензии на работу в сфере «косметологии». Для этого она арендовала помещение под косметологический кабинет на проспекте Карла Маркса, где оказала одной из своих клиенток — 51-летней женщине косметологические услуги с использованием медицинского изделия, не имеющего регистрацию на территории России, который к тому же был запрещен для применения в медицинских целях, в том числе при оказании косметологических услуг, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Известно, что это была омолаживающая процедура — инъекции на лице.

Росздравнадзор Новосибирской области подтвердил, что подпольному косметологу лицензия на занятие медицинской деятельностью в сфере «косметология», не выдавалась.

В отношении 42-летней жительницы Новосибирска по факту оказания ею косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.

— По делу уже проведены первоначальные следственные действия, а также обыски в квартире и офисе подозреваемой, — добавили в ведомстве. — Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU