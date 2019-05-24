2019-05-24T09:59:42+03:00
Общество

«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку

Когда мужчина вытащил ребенка из воды — девочка не дышала
Надежда ЯРКОВА
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Александр Никульшин увидел плывущего по воде ребенка, которого принял вначале за куклу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Александр Никульшин увидел плывущего по воде ребенка, которого принял вначале за куклу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Пастух в Новосибирской области спас упавшего в воду двухлетнего ребенка.

— Семейная пара Александр и Татьяна Никульшины из села Прокудское Коченевского района получили благодарность от руководства ГУ МЧС России по Новосибирской области за спасение жизни ребенка. 17 мая Александр вытащил из воды тонущую двухлетнюю девочку, однако о его поступке стало известно только сейчас, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло на реке Чик. Пастух Александр Никульшин возвращался в деревню со стадом и увидел, что по реке что-то плывет. Вначале мужчине показалось, что в воде кукла, однако немного после он заметил, что ручки двигаются. Поняв, что это ребенок, пастух быстро снял с себя тяжелую одежду и кинулся в реку.

— Вытащив бездыханную девочку, которая неизвестно сколько находилась в холодной воде, Александр побежал к селу, встретив в поле свою жену, которая уже отправилась в поиски ребенка по поднятой местными жителями тревоге, — уточнили в ведомстве.

Вместе они забежали в ближайший дом и попросили теплое одеяло, в которое укутали девочку. Затем они обратились за помощью к студентке медицинского колледжа, которая помогла им, после чего отвезли девочку в больницу.

— Сейчас с ребенком все хорошо. Девочка в добром здравии, ее выписали из больницы домой. За смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего ребенка мы будем ходатайствовать о награждении ведомственной наградой Александра Никульшина, — отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области подполковник внутренней службы Винаков.

Сейчас же решается вопрос о представлении сибиряка к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Герой после происшествия повел себя скромно, о его поступке рассказали соседи. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Герой после происшествия повел себя скромно, о его поступке рассказали соседи. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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