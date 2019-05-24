Решили сэкономить: новосибирские школьницы начали скупать поношенные платья на выпускной

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-24T10:38:48+03:00

В Новосибирске за последнее время отмечают заметный спрос на выпускные платья, которые готовы купить с рук

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Сервис объявлений «Юла» обнародовал любопытную статистику накануне последнего звонка и выпускного: во сколько обойдется праздничный наряд в Новосибирске, а также когда его выгоднее всего покупать.

— По сравнению с началом года, к маю спрос на выпускные платья вырос в 3 раза. Примерно во столько же выросло и число желающих их продать. Уже в апреле наряды на выпускной искали в 15 раз чаще, чем в начале года, — отмечают составители рейтинга.

НОвосибирским школьницам выпускное платье обойдется в среднем 2 980 рублей, что на 18% ниже средней цены по стране. Арендовать платье стоит немного дешевле — по средней цене 2 860 рублей за сутки. Чаще всего девушки из Новосибирска перепродают платье так ни разу и не надев его. Четверть всех платьев, которые продаются в объявлениях, отмечены как «новые».

— Самым распространенным размером платья у новосибирских выпускниц стал маленький. На платья этого размера пришлась почти половина всех объявлений - 46%. На втором месте — средний размер нарядв с 24% предложений. За ним — миниатюрный, которых 20%. На большие размеры от L и выше пришлось только 10% объявлений, — уточнили в рейтинге.

Как оказалось, самые высокие цены на выпускные платья оказались в Липецке — в среднем оно будет стоить 7 080 рублей, во Владивостоке — 6 370 рублей и Воронеже — 6 090 рублей. Бюджетнее всего покупка наряда на торжество обойдется девушкам из Челябинска, на платье они потратят в среднем 1 970 рублей, в Ижевске наряд обойдется в 1 840 рублей и в Перми за платье придется отдать не меньше 1 680 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU