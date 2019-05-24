Малышей быстро вывели: более 100 человек эвакуировались из детского сада в Новосибирске
Воспитатели оперативно вывели детей на улицу и сами потушили возгорание до приезда пожарных.
— Сегодня в 9:37 утра спасателям поступило сообщение о возгорании в детском садике на проспекте Дзержинского, 58а. На место вызова немедленно было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое было уже на месте через 5 минут. Благодаря грамотным действиям сотрудников детсада, до приезда пожарных было эвакуировано 83 ребенка и 20 работников учреждения, — рассказали «КП» — Новосибирск» в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
При помощи огнетушителей они сами ликвидировали возгорание, которое произошло в электрощитке.
В ведомстве отметили, что инцидент обошелся без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU