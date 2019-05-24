2019-05-24T09:02:27+03:00
Общество

Долг не отпускает

К маю 2019 года больше шести тысяч новосибирцев получили запрет на выезд за границу из-за накопленных долгов за тепло и горячую воду
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Как правило, судебное решение застает должников врасплох: о том, что приставы-исполнители «подрезали им крылья», неплательщики зачастую узнают уже в аэропорту.Как правило, судебное решение застает должников врасплох: о том, что приставы-исполнители «подрезали им крылья», неплательщики зачастую узнают уже в аэропорту.
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Не все желающие смогут в этом году полететь в отпуск за границу. В список «невыездных», по данным новосибирского теплосбытового подразделения СГК, на 20 мая 2019 года попали 6 240 должников. Для сравнения: за весь 2018 год их было почти в два раза меньше - 3 604.

В целом в Новосибирске платежная дисциплина на достаточно высоком уровне. Большая часть жителей мегаполиса исправно платит за отопление и горячую воду, на сегодня их 93%. Тем не менее, стабильно около 7-10% потребителей имеют низкую платежную дисциплину. Тем, кто столкнулся с трудностями и заинтересован в погашении долга, специалисты теплосбыта стараются помочь. Однако не все готовы к диалогу. Есть те, кто просто игнорирует свои обязательства.

Добавим, потребители могут обратиться в новосибирское теплосбытовое подразделение и договориться о рассрочке платежа, если погасить весь долг нет возможности:

• в контакт-центр Новосибирского СТК - 8 (383) 289-12-12,

• через обратную связь в мобильном приложении,

• через личный кабинет на сайте СГК.

Урегулировать вопросы по задолженности жители Новосибирска могут по телефону - 8 (383) 289-29-09.

Подробнее о проблеме читайте на портале СГК

ИСТОЧНИК KP.RU

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