Перелом руки: водитель такси сбил подростка на велосипеде возле вокзала
Авария со школьником произошла в четверг, 23 мая в Железнодорожном районе.
— Около 19:45 водитель 1987 года рождения за рулем «Хендай Солярис» брендированный «Яндекс.Такси», ехавший по внутриквартальному проезду дома № 84 по улице Ленина, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
В аварии пострадал подросток 2005 года рождения, который был доставлен в больницу с переломом руки.
— По факту ДТП ведется разбирательство, — добавили в ведомстве.
Отметим, что «Яндекс.Такси» почти ежедневно участвует в сводке городских ДТП. Так вчера днем в Кировском районе водитель такси снес забор и сломал дерево, вылетев с дороги.
У мальчика оказалась сломана рука. Фото: ГИБДД НОвосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU