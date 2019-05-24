Перелом руки: водитель такси сбил подростка на велосипеде возле вокзала

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-24T07:37:33+03:00

Подросток ехал на велосипеде и попал под колеса такси. Фото: ГИБДД НОвосибирска.

В городе произошло очередное ДТП с участием такси — в этот раз пострадал подросток на велосипеде

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Авария со школьником произошла в четверг, 23 мая в Железнодорожном районе.

— Около 19:45 водитель 1987 года рождения за рулем «Хендай Солярис» брендированный «Яндекс.Такси», ехавший по внутриквартальному проезду дома № 84 по улице Ленина, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

В аварии пострадал подросток 2005 года рождения, который был доставлен в больницу с переломом руки.

— По факту ДТП ведется разбирательство, — добавили в ведомстве.

Отметим, что «Яндекс.Такси» почти ежедневно участвует в сводке городских ДТП. Так вчера днем в Кировском районе водитель такси снес забор и сломал дерево, вылетев с дороги.

У мальчика оказалась сломана рука. Фото: ГИБДД НОвосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU