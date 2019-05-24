2019-05-24T06:58:17+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса - Business Online Banking 2019

Банк УРАЛСИБ вошел в список финалистов (Топ-20) премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа
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Банки были номинированы и оценены на основании анализа функционала Интернет-банков для представителей малого и среднего бизнеса, с учетом потребностей клиентов этого сегмента в финансовых и нефинансовых услугах.

Вручение дипломов состоялось в рамках V Международной банковской конференции Caucasus SME Banking Club Conference 2019, которая прошла в Тбилиси (Грузия). Организатором премии и конференции выступила международная ассоциация SME Banking Club.

Основу премии составили результаты исследования ТОП-20 Business Online Banking в странах СНГ и Кавказа. SME Banking Club провел анализ функционала Интернет-банков и определил кредитные организации, которые имеют наиболее продвинутые цифровые решения и вносят значительный вклад в развитие и улучшение сферы банковского обслуживания клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Рэнкинг включает ведущие банки 11 стран региона.

Победитель премии будет определен 6 сентября 2019 года в Батуми (Грузия).

SME Banking Club - международная ассоциация бизнес-банкиров. Целью ассоциации является обмен практической информацией о предоставлении банками и финансовыми организациями услуг для предпринимателей, микро- малых и средних предприятий (МСБ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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