Бурундук смог, и я смогу: белочка Соня рассмешила соцсети любовью к орехам

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-24T07:07:50+03:00

Сейчас только начало лета, а Соня уже начала делать заготовки себе на зиму

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За жизнью новосибирской белочки Сони ежедневно наблюдают более 8,5 тысяч человек: именно столько подписчиков на ее страничке в «Инстаграме». Хозяйка рыжей звезды интернета — Елена Ермакова — постоянно радует пользователей соцсетей новыми кадрами из жизни своей питомицы. Вот и на этот раз она застала Соню за работой — белочка приступила к заготовкам еды на зиму.

— Сонька снова начала делать запасы и каждый день у нас с ней такая игра: она прячет все в гамак, а я из гамака в миску перекладываю, — поделилась в посте хозяйка белочки.

Новосибирцев рассмешили большие орехи в лапках миниатюрной белочки. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

Поклонников рыжей красавицы рассмешило, как маленькая Соня справляется с гигантскими грецкими орехами. Вот что они пишут:

— Как она открывает орех? — интересуется один.

— Она может разгрызть грецкий орех? — удивляется второй.

— В рыжей шубке Соня такая худенькая! — отмечает третий.

— Молодец какая, хозяюшка, — хвалит четвертый.

— Зима близко, — соглашается шестой.

Соня складывает свои запасы в гамак. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

ИСТОЧНИК KP.RU