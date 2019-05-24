Бурундук смог, и я смогу: белочка Соня рассмешила соцсети любовью к орехам
За жизнью новосибирской белочки Сони ежедневно наблюдают более 8,5 тысяч человек: именно столько подписчиков на ее страничке в «Инстаграме». Хозяйка рыжей звезды интернета — Елена Ермакова — постоянно радует пользователей соцсетей новыми кадрами из жизни своей питомицы. Вот и на этот раз она застала Соню за работой — белочка приступила к заготовкам еды на зиму.
— Сонька снова начала делать запасы и каждый день у нас с ней такая игра: она прячет все в гамак, а я из гамака в миску перекладываю, — поделилась в посте хозяйка белочки.
Новосибирцев рассмешили большие орехи в лапках миниатюрной белочки. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
Поклонников рыжей красавицы рассмешило, как маленькая Соня справляется с гигантскими грецкими орехами. Вот что они пишут:
— Как она открывает орех? — интересуется один.
— Она может разгрызть грецкий орех? — удивляется второй.
— В рыжей шубке Соня такая худенькая! — отмечает третий.
— Молодец какая, хозяюшка, — хвалит четвертый.
— Зима близко, — соглашается шестой.
Соня складывает свои запасы в гамак. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
ИСТОЧНИК KP.RU