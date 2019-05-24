Пыталась свалить на самоубийство: лишенная родительских прав мать зарезала своего сына

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-24T06:42:55+03:00

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В Новосибирске суд вынес приговор по делу об убийстве матерью своего сына: 40-летняя женщина получила 8,5 лет колонии.

— Как стало известно суду, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июня 2018 года. Жительница Новосибирска Людмила Савватеева в состоянии алкогольного опьянения в ссоре со своим 19-летним сыном нанесла ему в грудь не менее одного удара ножом. Ранение для парня оказалось смертельным, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что ранее Савватеева была лишена родительских прав в отношении своего сына, его воспитанием занималась бабушка. Как пояснили свидетели по уголовному делу, между Савватеевой и молодым человеком были конфликтные отношения, но без насилия.

— Во время следствия женщина то полностью признавала свою вину в убийстве, то выдвигала версию о самоубийстве сына, то обвиняла в смерти другого человека, который проходил свидетелем по уголовному делу, — добавили в прокуратуре.

Суд признал Савватееву виновной в убийстве сына и приговорил ее к 8, 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU