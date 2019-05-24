2019-05-24T05:35:28+03:00
Общество

«Они б там еще капканы поставили»: новосибирцев возмутили бетонные блоки на плитке для незрячих

Блоки поставили, чтобы водители не могли парковаться, а мешают они незрячим
Надежда ЯРКОВА
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Блоки посреди тактильной плитки поставили на Речном вокзале.Блоки посреди тактильной плитки поставили на Речном вокзале.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске, рядом с Речным вокзалом на тактильной плитке для незрячих пешеходов появилось неожиданное препятствие — бетонные блоки.

— На тротуаре по улице Большевистской решили бороться с водителями машин, но пока «победили» только незрячих пешеходов. Бетонные блоки уложили на тактильную плитку рядом с остановкой общественного транспорта «Речной вокзал» под Октябрьским мостом, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Блоки поставили от водителей, чтобы помешать им парковаться на этом месте. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Блоки поставили от водителей, чтобы помешать им парковаться на этом месте.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы, конечно, не оценили таких подходов в борьбе с автовладельцами и вступились за незрячих, на пути которых теперь стоит вот такое препятствие. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Защем ругаишься, насяльника, — шутит один.

— Идти еще нам до Европы очень долго, — замечает скептически второй.

— А как свежо и красиво. Инновационное решение, креативное сочетание цветов и формы, — отмечает третий.

— Они б там еще капканы поставили, — возмущается четвертый.

— Да блоки сами слабовидящие укладывали. Больше никак не объяснить, — предположил пятый.

Бетонные блоки мешают проходу незрячих пешеходов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Бетонные блоки мешают проходу незрячих пешеходов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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