2019-05-24T03:21:33+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 24 мая потеплеет до плюс 18 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня дождя в городе не ожидается.Сегодня дождя в городе не ожидается.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе осадков не ожидается, днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов.

— В пятницу, 24 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 18-20 градусов, к ночи похолодает до плюс 5-7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, град, днем по востоку без осадков. Дневная температура будет в пределах плюс 18-23 градусов, ночная около плюс 2-7 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 18 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. Уже со следующей недели осадки обещают прекратиться, ожидается возвращение тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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