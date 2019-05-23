2019-05-23T17:25:11+03:00
Дом. Семья

«Мама вернется, будет звать их...»: нужно ли было спасать брошенных утят, спорят в соцсетях

Сотрудники новосибирской автомойки рассказали, как отвезли бесхозных птах в ботанический сад, но вместо похвалы услышали в свой адрес критику
Виктория МИНАЕВА
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Утка привела утят на автомойку и бросила их там.Утка привела утят на автомойку и бросила их там.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске сотрудники автомойки похвастались в соцсетях, что спасли 12 утят. Мол, их мама оказалась не уткой, а настоящей ехидной. Бросила детей в районе мойки одних. Сердобольные работники подобрали малышей и увезли в ботанический сад.

— Там их подселят к приемной матери-утке, — сообщила Новосибирская служба АСТ-54 и выложила фото и видео пернатых детишек.

"Давайте МЧС вызовем! Их надо в коробку забрать!": реакция людей на утят .

Но в комментариях оказались не только слова умиления.

— Может, она за едой улетела, господи... А вы утят забрали, — волнуются подписчики.

— Позже она вернется и будет звать их...

— Кошмар. Теперь для птицы — стресс, что случилось с ее детенышами.

— У людей ума прям много. Сами же спровоцировали утку улететь и оставить потомство, а потом «Мы спасли утят»...

Впрочем, другие считают, что утка не вернулась бы за потомством из-за стресса. Птицу бы напугало плотное движение машин на дороге, да и просто люди. А как думаете вы, стоило ли человеку принимать участие в спасении пернатых потеряшек?

Малышей увезли в ботанический сад Академгородка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Малышей увезли в ботанический сад Академгородка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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