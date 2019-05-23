«Мама вернется, будет звать их...»: нужно ли было спасать брошенных утят, спорят в соцсетях
В Новосибирске сотрудники автомойки похвастались в соцсетях, что спасли 12 утят. Мол, их мама оказалась не уткой, а настоящей ехидной. Бросила детей в районе мойки одних. Сердобольные работники подобрали малышей и увезли в ботанический сад.
— Там их подселят к приемной матери-утке, — сообщила Новосибирская служба АСТ-54 и выложила фото и видео пернатых детишек.
"Давайте МЧС вызовем! Их надо в коробку забрать!": реакция людей на утят .
Но в комментариях оказались не только слова умиления.
— Может, она за едой улетела, господи... А вы утят забрали, — волнуются подписчики.
— Позже она вернется и будет звать их...
— Кошмар. Теперь для птицы — стресс, что случилось с ее детенышами.
— У людей ума прям много. Сами же спровоцировали утку улететь и оставить потомство, а потом «Мы спасли утят»...
Впрочем, другие считают, что утка не вернулась бы за потомством из-за стресса. Птицу бы напугало плотное движение машин на дороге, да и просто люди. А как думаете вы, стоило ли человеку принимать участие в спасении пернатых потеряшек?
Малышей увезли в ботанический сад Академгородка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU