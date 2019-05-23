«Даже если против будет весь мир, папа с мамой тут, Дима, ты не один»: рэпер написал песню приемному сыну с синдромом Дауна
Рэп-исполнитель Александр Балахонцев живет в Новосибирске. Он взял в жены женщину с двумя детьми, один мальчик с синдромом Дауна. Это нисколько не смущает мужчину, наоборот, он всем сердцем любит ребят и даже взялся за просветительский проект — начал вести блог о том, как живет семья. Последнее видео на его канале — это песня, которую папа написал специально для Димы. Припев прост: «Мой подарок судьбы, люблю тебя, Дим. Ты мой сын. Ты мой сын». Текст берет за душу и уже собрал много положительных откликов:
— Отличная песня! Много добра в ней!
— Супер! Всех благ вашему сыночку, — пишут родителям люди из разных городов.
Мама Димы Анастасия Накашидзе рассказала, что Александр носил идею песни очень долго, но в результате написал текст за пару дней. Сам Дима от трека в восторге, может слушать его по кругу несколько раз.
— У нас немного подписчиков, в соцсетях есть своя группа. Иногда нас находят молодые отцы, обращаются в тот момент, когда только узнают о диагнозе ребенка от матери. Спрашивают, какие бывают сложности, что с этим делать. Есть несколько переписок с женщинами. Я знаю наверняка, что после разговоров со мной от аборта отказались 3 или 4 мамы. Думаю, это главный результат нашей работы.
Александр Балахонцев - Vill-Cын.
ИСТОЧНИК KP.RU