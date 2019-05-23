«Всех выгнали»: в Новосибирске эвакуровали торговый центр «Атлас»

23 Май 15:31 2019-05-23T15:34:00+03:00

Сейчас посетители стоят возле магазина и ждут, когда их запустят обратно

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В четверг, 23 мая, новосибирцев, которые пришли в торговый центр «Атлас» на улице Гребенщикова, 2, ждал неприятный сюрприз: около семи часов вечера там началась экстренная эвакуация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710601" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске эвакуировали торговый центр.Надежда ЯРКОВА

- Мы в кино сидели: вдруг экран выключили, всех выгнали, - передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Яркова. - Торговый центр эвакуировали полностью.

Сейчас, как рассказывают очевидцы, посетители торгового центра стоят на улице: когда их запустят обратно, пока неясно.

Из тогвого центра вывели всех сибиряков.Фото: Надежда ЯРКОВА

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU