«Всех выгнали»: в Новосибирске эвакуровали торговый центр «Атлас»
В четверг, 23 мая, новосибирцев, которые пришли в торговый центр «Атлас» на улице Гребенщикова, 2, ждал неприятный сюрприз: около семи часов вечера там началась экстренная эвакуация.
В Новосибирске эвакуировали торговый центр.Надежда ЯРКОВА
- Мы в кино сидели: вдруг экран выключили, всех выгнали, - передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Яркова. - Торговый центр эвакуировали полностью.
Сейчас, как рассказывают очевидцы, посетители торгового центра стоят на улице: когда их запустят обратно, пока неясно.
Из тогвого центра вывели всех сибиряков.Фото: Надежда ЯРКОВА
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU