«Зиму перезимовали – перезимуем и лето»: в Новосибирске прошел град размером с горошину
Непогода вновь преподнесла новосибирцам неприятный сюрприз: в четверг, 23 мая, в городе пошел град размером с горошину. Причем настолько сильный, что засыпало машины и казалось, что вернулась зима. Сейчас сибиряки выкладывают фото в Интернет и шутят над непогодой кто во что горазд:
Такой вот вид из окна был у сибиряков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
- Зиму перезимовали, перезимуем и лето, - юморят одни.
- Пойдем на лыжах кататься! - веселятся в комментариях другие, наблюдая почти зимнюю картину за окном.
Такое ощущение, что в город вернулась зима.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
- Сама попала под град! Люди в магазинах и метро переждали непогоду, и у всех было отличное настроение. Мы ведь в Сибири живём1 - описывают реакцию новосибирцев третьи.
Кстати, уже завтра, по прогнозам синоптиков, погода порадует горожан.
Это не зима, а конец мая.
- Днем воздух прогреется до плюс 18 – плюс 20 градусов, осадков не ожидается, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.
Градом засыпало машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU