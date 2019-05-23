2019-05-23T15:12:21+03:00
Общество

«Зиму перезимовали – перезимуем и лето»: в Новосибирске прошел град размером с горошину

Зато в пятницу синоптики обещают потепление до плюс 20 градусов
Татьяна СОЛОВОВА
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Град в этот раз был довольно крупный.Град в этот раз был довольно крупный.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Непогода вновь преподнесла новосибирцам неприятный сюрприз: в четверг, 23 мая, в городе пошел град размером с горошину. Причем настолько сильный, что засыпало машины и казалось, что вернулась зима. Сейчас сибиряки выкладывают фото в Интернет и шутят над непогодой кто во что горазд:

Такой вот вид из окна был у сибиряков. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такой вот вид из окна был у сибиряков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Зиму перезимовали, перезимуем и лето, - юморят одни.

- Пойдем на лыжах кататься! - веселятся в комментариях другие, наблюдая почти зимнюю картину за окном.

Такое ощущение, что в город вернулась зима. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такое ощущение, что в город вернулась зима.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Сама попала под град! Люди в магазинах и метро переждали непогоду, и у всех было отличное настроение. Мы ведь в Сибири живём1 - описывают реакцию новосибирцев третьи.

Кстати, уже завтра, по прогнозам синоптиков, погода порадует горожан.

Это не зима, а конец мая.

Это не зима, а конец мая.

- Днем воздух прогреется до плюс 18 – плюс 20 градусов, осадков не ожидается, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Градом засыпало машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Градом засыпало машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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