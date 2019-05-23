Майкл Бэнг в Новосибирске: стань миллионером, разбогатев на продажах

23 Май 12:46 2019-05-23T12:46:47+03:00

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Новосибирск на пороге сенсации. В мире рекламы и продаж грядет событие, которого ждали очень давно. В наш город приезжает Майкл Бэнг, известный специалист в сфере продаж, управления персоналом и мотивации. Он также известен как бизнес-консультант и бизнес-тренер. Собственно, ноу-хау Бэнга состоит в созданных им эффективных системах i-Sell System («Система я-Продаю») и i-Speech System («Система я-Выступаю»), которые стали частью его системы продаж Total Sales System. Почти завершена работа над i-Care System («Система я-Обслуживаю») и i-Manage System («Система я-Управляю»).

Итак, всем, кто желает освоить навыки продающего менеджера, советуем прийти на тренинг Майкла Бэнга, который состоится 24 мая 2019 года с 10.00 до 19.00 в Белом зале ККК имени Маяковского по адресу: Красный пр-т, 15.

Стоимость участия - от 3900 рублей.

Тел.: (383) 227-91-96, 8-913-919-03-82; sbdc1@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU