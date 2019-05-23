«Гвардейцы» охраняли Израиль
Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» обеспечили правопорядок и безопасность VIP-лиц на открытии в Новосибирске выставки «Израиль - Старая Новая Земля»
Мероприятие состоялось в Новосибирском государственном художественном музее.
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На открытии присутствовали порядка 250 человек. Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» обеспечили общественный порядок в ходе проводимого мероприятия и личную безопасность первого секретаря при посольстве Израиля.
Выставка живописных и графических работ израильских художников организована Израильским культурным центром «Натив» при Посольстве Государства Израиль в РФ и приурочена ко Дню независимости Государства Израиль.
Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия».
ИСТОЧНИК KP.RU