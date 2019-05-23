«Автопилот.Тестирование»: машина такси снесла забор и протаранила дерево во дворе дома

23 Май 10:39 2019-05-23T10:51:20+03:00

Водителя на месте ДТП не оказалось. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня в городе произошла очередная авария с участием «Яндекс.Такси»

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Новосибирска водитель такси снес забор и протаранил дерево, а теперь машина стоит, но владельца рядом не наблюдается.

— Авария случилась рядом с домом №8 на улице Новогодней. Hyundai Solaris брендированный «Яндекс.Такси» вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в дерево, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидца, водителя в салоне машины не было. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Такая нестандартная авария, да и еще с очередным участием «Яндекс.Такси» стала поводом для обсуждений среди пользователей соцсетей . Вот что они пишут в комментариях:

— Он думал там его стоянка, — шутит один.

— Мест для парковки не оказалось, вот и решил забор подвинуть, — предположил второй.

— Автопилот. Тестирование, — шутит третий.

— У нас две беды: «Яндекс.Такси» и 13 трамвай, — добавляет четвертый.

Буквально вчера на разных участках дорог в Ленинском районе произошли сразу две аварии с участием «Яндекс.Такси».

Машина снесла забор и протаранила дерево во дворе дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU