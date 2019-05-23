2019-05-23T09:22:55+03:00
Общество

«Миру нужен бодинегатив»: русская Барби показала силиконовую грудь

Юлия Кригер выложила в соцсетях фото в красном нижнем белье
Татьяна СОЛОВОВА
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Русская Барби не скрывает, что делала пластику груди. Фото: https://vk.com/wowjuliakovaРусская Барби не скрывает, что делала пластику груди. Фото: https://vk.com/wowjuliakova
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Жительницу Новосибирска Юлию Кригер русской Барби стали называть с легкой руки английских журналистов: очень уж кукольные черты девушки напомнили британцам знаменитую куклу. Сама же сибирячка не скрывает: делала пластику груди, и на новом фото в нижнем белье продемонстрировала свой силиконовый бюст.

- Миру нужен бодинегатив, чтобы все, наконец, поняли, что любое биологическое тело - это отвратительно и недостойно разумного человека, - подписала снимок девушка.

Комментаторы в соцсетях тут же разделились на два лагеря: часть из них поддержала Юлию.

- Стандарты красоты важны, они возвращают нас к реальности, - считают они.

- Откуда людям взять такое шикарное «боди», - делают комплименты другие.

Но есть и те, кто русскую Барби критикует:

- Мне кажется, вы просто обиженны на весь мир, - обращаются к Юле одни.

- Она просто хайп ловит этим поведением, - уверены вторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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