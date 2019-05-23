«Миру нужен бодинегатив»: русская Барби показала силиконовую грудь
Жительницу Новосибирска Юлию Кригер русской Барби стали называть с легкой руки английских журналистов: очень уж кукольные черты девушки напомнили британцам знаменитую куклу. Сама же сибирячка не скрывает: делала пластику груди, и на новом фото в нижнем белье продемонстрировала свой силиконовый бюст.
- Миру нужен бодинегатив, чтобы все, наконец, поняли, что любое биологическое тело - это отвратительно и недостойно разумного человека, - подписала снимок девушка.
Комментаторы в соцсетях тут же разделились на два лагеря: часть из них поддержала Юлию.
- Стандарты красоты важны, они возвращают нас к реальности, - считают они.
- Откуда людям взять такое шикарное «боди», - делают комплименты другие.
Но есть и те, кто русскую Барби критикует:
- Мне кажется, вы просто обиженны на весь мир, - обращаются к Юле одни.
- Она просто хайп ловит этим поведением, - уверены вторые.
ИСТОЧНИК KP.RU