Крепко держится за маму: цепкий малыш-обезьянка веселит соцсети

23 Май 08:52 2019-05-23T08:52:46+03:00

Пол малыша пока еще неизвестен — его не берут на осмотр, чтобы не тревожить самку

Изменить размер текста: A A

Не так давно родившийся в семье зеленых мартышек первенец, продолжает умилять сибиряков своей привязанностью к маме.

— Зеленые мартышки или восточноафриканские приматы живут в новосибирском зоопарке с 1996 года. При этом они регулярно давали потомство, но был период, довольно длительный, когда у мартышек не было пары. И вот сейчас, спустя время, у пары зеленых мартышек родился малыш, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Пол малыша пока определить не удалось. Ветеринары пока его не осматривали, чтобы не тревожить самку.

— Мартышка отлично справляется с материнскими обязанностями: кормит, греет и обнимает своего первенца, а он, в свою очередь, с первых минут жизни крепко держится за свою маму. Самец также показывает себя образцовым родителем: находится рядом с самкой и малышом. И хотя активного участия в уходе за детенышем отец не принимает, но относится к нему доброжелательно, — отметили в зоопарке.

Отец также проявляет участие в воспитании малыша. Фото: Анна Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU