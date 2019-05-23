Магазины Новосибирска атакуют мелкие воры

23 Май 07:46 2019-05-23T07:46:15+03:00

21 мая сотрудниками Агентства безопасности «Гвардия» были пресечены несколько попыток хищения товаров в магазинах

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В 12.18 тревожная кнопка сработала в магазине в 1-м переулке Пархоменко. 40-летняя женщина пыталась похитить колбасу на сумму 400 рублей. Была замечена работниками магазина, которые вызвали группу быстрого реагирования. Воровка была задержана.

В 14.30 в супермаркете на площади К. Маркса за попытку хищения двух бутылок виски и бутылки шампанского бойцами группы быстрого реагирования был задержан мужчина. Его преступные действия были пресечены. Стоимость возвращенного в магазин товара составила 8000 рублей.

В 17.39 в этом же торговом учреждении 25-летний молодой человек собирался украсть носки стоимостью 43 рубля. Он был замечен персоналом магазина и затем задержан экипажем ГБР «Гвардии».

А в 19.36 «гвардейцы» задержали 18-летнего парня, пытавшегося вынести из супермаркета продукты на сумму 350 рублей и при этом не заплатив. Попытка успехом также не увенчалась.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции Ленинского РОВД.

ИСТОЧНИК KP.RU