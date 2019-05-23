«Главное, чтобы не унесли»: новосибирцев рассмешил водонагреватель на лестничной площадке

23 Май 07:29 2019-05-23T07:29:00+03:00

Находчивые хозяева квартиры разместили водонагреватель на стене в подъезде дома. Фото: instagram.com/novosibirskchs.

Многих сибиряков удивил тот факт, что его еще никто не украл

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Новосибирцы проявляют немалую сообразительность, желая сэкономить пространство в квартире. Некоторые даже додумались вывести занимающий немало места водонагреватель в подъезд. Фото такого чуда проявления креативности появилось в группе «Черный список Новосибирск» в «Инстаграме».

Пользователи соцсетей по достоинству оценили подход и умение хозяев квартиры нестандартно выйти из ситуации. Вот что они пишут об этом:

— Как еще не срезали, — замечает один.

— В моем доме это бы ровно на пару дней и украли бы точно, — добавляет второй

— Главное, чтобы не унесли, — соглашается третий.

— Ну, наверное, ненадолго, — скептически заявляет четвертый.

— Гений, — отмечает пятый.

— Супер, и унитаз сюда, — прибавляет шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU