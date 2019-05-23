«Главное, чтобы не унесли»: новосибирцев рассмешил водонагреватель на лестничной площадке
Новосибирцы проявляют немалую сообразительность, желая сэкономить пространство в квартире. Некоторые даже додумались вывести занимающий немало места водонагреватель в подъезд. Фото такого чуда проявления креативности появилось в группе «Черный список Новосибирск» в «Инстаграме».
Пользователи соцсетей по достоинству оценили подход и умение хозяев квартиры нестандартно выйти из ситуации. Вот что они пишут об этом:
— Как еще не срезали, — замечает один.
— В моем доме это бы ровно на пару дней и украли бы точно, — добавляет второй
— Главное, чтобы не унесли, — соглашается третий.
— Ну, наверное, ненадолго, — скептически заявляет четвертый.
— Гений, — отмечает пятый.
— Супер, и унитаз сюда, — прибавляет шестой.
ИСТОЧНИК KP.RU