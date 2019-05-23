«Гибель детей ничему не учит»: суд вновь рассмотрел дело, связанное с гибелью детей в Колывани
Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда районного: предприятие «Коммунальное хозяйство» из Колывани должно заплатить 3 миллиона рублей. Это сумма гражданского иска Людмилы Кузьминой, ее сыновья погибли в брошенной работниками яме.
Напомним, такую сумму уже определил суд районный, но муниципальная контора попыталась избежать выплат. Юрист, выступая за предприятие, отмечал, что суд не учел материальное положение ответчика: «решение о взыскании трех миллионов рублей компенсации морального вреда ставит его в крайне неблагоприятные условия как единственного предприятия, обеспечивающего коммунальные услуги водоснабжения».
«Безграничный цинизм и полная юридическая безграмотность» - адвокат прокомментировал позицию коммунальщиков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Тем не менее, решение о взыскании оставлено в силе. По закону, предприятие имеет право переложить траты на конкретных виновников, которые бросили яму после ремонта.
Кстати, и до трагедии, и после нее, в Колывани происходили и другие случаи, когда люди падали вброшенные ямы.
- Гибель детей ничему не учит, - возмущен адвокат Дмитрий Смышляев, которые отстаивает интересы Кузьминой.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Колывани двое детей утонули в яме»