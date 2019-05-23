«Гибель детей ничему не учит»: суд вновь рассмотрел дело, связанное с гибелью детей в Колывани

23 Май 07:01 2019-05-23T07:01:42+03:00

11-летний Коля забирал 6-летнего Костю из садика. По пути домой мальчишки провалились в вырытую коммунальщиками яму. Фото: из личного архива, переснято Вадимом АЛЕКСЕЕВЫМ

В областном центре вновь прошло заседание, связанное с иском к коммунальщикам. Они должны выплатить 3 миллиона рублей матери погибших детей

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Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда районного: предприятие «Коммунальное хозяйство» из Колывани должно заплатить 3 миллиона рублей. Это сумма гражданского иска Людмилы Кузьминой, ее сыновья погибли в брошенной работниками яме.

Напомним, такую сумму уже определил суд районный, но муниципальная контора попыталась избежать выплат. Юрист, выступая за предприятие, отмечал, что суд не учел материальное положение ответчика: «решение о взыскании трех миллионов рублей компенсации морального вреда ставит его в крайне неблагоприятные условия как единственного предприятия, обеспечивающего коммунальные услуги водоснабжения».

«Безграничный цинизм и полная юридическая безграмотность» - адвокат прокомментировал позицию коммунальщиков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Тем не менее, решение о взыскании оставлено в силе. По закону, предприятие имеет право переложить траты на конкретных виновников, которые бросили яму после ремонта.

Кстати, и до трагедии, и после нее, в Колывани происходили и другие случаи, когда люди падали вброшенные ямы.

- Гибель детей ничему не учит, - возмущен адвокат Дмитрий Смышляев, которые отстаивает интересы Кузьминой.

ИСТОЧНИК KP.RU