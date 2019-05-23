Задушил шнурком от трико и положил тело в сумку: убийца хотел свалить все на самооборону и состояние аффекта

23 Май 06:49 2019-05-23T06:49:15+03:00

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В феврале 2019 года суд приговорил 31-летнего Алексея Фральцова по статьям кража и убийство к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Однако осужденный попытался свой приговор смягчить.

— Было установлено, что утром 7 июня 2018 года в квартире по улице Пушкина в Искитиме находились Фральцов и его знакомая. Там же у них случилась ссора из-за того, что женщина не хотела уходить из квартиры. Тогда Фральцов нанес не менее 11 ударов кулаками, ногами и неустановленным колюще-режущим предметом по лицу, рукам и ногам женщины. После этого он задушил ее шнурком от своего спортивного трико, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После убийства, искитимец снял с убитой золотые цепочку, кулон, серьги, кольцо на общую сумму более 60 тысяч рублей. Украденным он распорядился по своему усмотрению.

— В суде Фральцов рассказал, что после совершения убийства, испугавшись ответственности, он купил большую спортивную сумку на колесах. Вернувшись домой, положил тело в сумку и вызвал такси, а позже выбросил труп в лесополосе Бердска, — добавили в ведомстве.

Мужчина настаивал, что совершил убийство из-за необходимой обороны и в состоянии аффекта. Однако, новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU