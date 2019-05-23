2019-05-23T05:52:56+03:00
Общество

В Новосибирске владельца батута осудили после того, как ребенок повредил на аттракционе ногу

Из-за несоблюдения мер безопасности, на горке-батуте появилась опасная вмятина
Надежда ЯРКОВА
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Ребенок попал ногой во вмятину на горке-батуте.Ребенок попал ногой во вмятину на горке-батуте.Фото: Ольга Гончарова
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В Ленинском районном суде вынесли приговор 34-летнему владельцу аттракциона Павлу Хейсину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенку на батуте.

— Суд установил, что в августе 2017 года директор коммерческой организации Хейсин — владелец аттракциона «Горка-батут», нарушив требования безопасности, не разработал инструкцию по охране труда для обслуживающего персонала и операторов, а также не организовал проведение и составление актов испытания аттракциона. Помимо этого, с операторами аттракциона не проводили подготовку, стажировку и аттестацию, а сам батут не проверяли на повреждения, как и не измеряли давление внутри аттракциона, что позволило бы обеспечивать безопасность при использовании аттракциона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Как раз из-за несоблюдения всех этих мер, на тканевой основе аттракциона горки-батута образовалось повреждение — вмятина. Поэтому ребенок, спускаясь в горки, попал левой ногой во вмятину аттракциона и получил травму, которую оценили как тяжкий вред здоровью.

Владелец аттракциона был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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