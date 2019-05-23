2019-05-23T04:57:24+03:00
Дом. Семья

Совсем как мамочки: два кота и кошка воспитывают маленького бельчонка

Теперь у пушистого малыша, спасенного в Новосибирске, сразу три няньки
Мария ХАРИТ
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Бельчонок в новом доме чувствует себя отлично. Фото: соцсети.Бельчонок в новом доме чувствует себя отлично. Фото: соцсети.
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За судьбой бельчонка, спасенного в Новосибирске, следил весь «Инстаграм». Пушистого детеныша сначала приютила у себя Елена Ермакова, хозяйка другой звезды соцсетей – белочки Сони. Она же и нашла для рыжего малыша постоянный дом. Но только не в Новосибирске, а в Томске: его новой хозяйкой стала Марина.

Девушка назвала своего питомца Умкой с подачи одного из подписчиков своей странички, и теперь на радость подписчикам постит фото с бельчонком в соцсетях и рассказывает о его жизни:

Детеныш подружился с котами. Фото: соцсети.

Детеныш подружился с котами. Фото: соцсети.

- Мы очень давно хотели завести бельчонка, потому что у меня есть опыт содержания белок: раньше был Вуди, проживший 5 лет. На данный момент у нас в квартире живут коты Басик и Пипа, кошка Мыша, которым уже доводилось «воспитывать» белку, - перечисляет всех своих питомцев Марина. - Домашние любимцы живут в мире и согласии.

Но оставлять бельчонка дома одного хозяева пока не решаются:

- Умка ручной, он всегда с нами. На данный момент ему около 1.5 месяцев, поэтому он питается только молочком и кедровыми орешками, - говорит Марина.

Бельчонку сейчас около 1.5 месяцев, поэтому он питается только молочком и кедровыми орешками

Бельчонку сейчас около 1.5 месяцев, поэтому он питается только молочком и кедровыми орешками

ИСТОЧНИК KP.RU

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