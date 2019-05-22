Не выкарабкался: семиклассник, получивший сильный удар током, умер в больнице

22 Май 14:06 2019-05-22T14:06:59+03:00

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В начале недели в Карасуке случилось ЧП на железнодорожной станции. Группа подростков гуляла вдоль путей, один из ребят решил забраться на вагон. Шалость закончилась трагично: ребенок задел головой провода, находившиеся под напряжением, и получил сильный удар током. Как рассказали следователи, травмы серьезны – ожог 80% тела. Ребенка увезли в больницу, положили в реанимацию. Но мальчик все-таки не выжил.

- Ребенок скончался, сейчас проводится доследственная проверка. Решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела еще не принималось. Все еще выясняются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы, - сообщают в Западно-сибирском следственном управлении на транспорте.

Изначально в соцсетях жители Карасука писали: ребенок хотел сделать селфи. Но друзья мальчика это опровергают. Говорят, что телефон семиклассника был в кармане, за ним залезть на вагон хотел и другой мальчишка, но он во время отбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU