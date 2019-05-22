Авиазавод не тронут: производство СУ-34 остается в Новосибирске

22 Май 12:59 2019-05-22T12:59:20+03:00

Об этом заявила Объединенная авиастроительная корпорация

Изменить размер текста: A A

Визит экс-министра обороны Анатолия Сердюкова заставил поволноваться работников авиазавода им. Чкалова. Еще бы: ходили разговоры о том, что производство Су-З4 перенесут из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. Считай, тысячи высококвалифицированных специалистов в одночасье могут лишиться работы.

Но в Объединенной авиастроительной корпорации поспешили успокоить сибиряков: ни о каком переносе производства из Сибири в какой-либо регион речи не идет.

- Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия, - заверили корреспондентов «Комсомольской правды» в компании.

Более того, как уверяют в организации, предприятие дальше будет только развиваться:

- Новосибирский завод продолжает работать, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ, - заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU