Авиазавод не тронут: производство СУ-34 остается в Новосибирске
Визит экс-министра обороны Анатолия Сердюкова заставил поволноваться работников авиазавода им. Чкалова. Еще бы: ходили разговоры о том, что производство Су-З4 перенесут из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. Считай, тысячи высококвалифицированных специалистов в одночасье могут лишиться работы.
Но в Объединенной авиастроительной корпорации поспешили успокоить сибиряков: ни о каком переносе производства из Сибири в какой-либо регион речи не идет.
- Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия, - заверили корреспондентов «Комсомольской правды» в компании.
Более того, как уверяют в организации, предприятие дальше будет только развиваться:
- Новосибирский завод продолжает работать, выпускает продукцию, выполняет контракты, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ, - заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.
ИСТОЧНИК KP.RU