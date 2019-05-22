2019-05-22T11:22:07+03:00
Происшествия

Перетянул шарфом горло: сибиряк получил 10 лет особого режима за жестокое убийство своей матери

Мужчина проживал в одной квартире со своей матерью
Надежда ЯРКОВА
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Искитимец в пьяной ссоре убил свою мать.Искитимец в пьяной ссоре убил свою мать.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Искитимского района за убийство своей матери, которое он совершил, когда был пьян.

— Инцидент произошел с 11 по 12 октября 2018 года. В квартире по улице Кирова станции Евсино Искитимского района между выпившими 31-летним мужчиной и его 64-летней матерью, которые вместе жили, произошла ссора. В порыве гнева мужчина налетел с кулаками на свою мать и начал бить ее по голове, а также руками и ногами по рукам и ногам, а также по шее. После этого, используя в качестве орудия преступления шарф, обвязал и затянул его вокруг горла женщины и стягивал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, добавив, что смерть женщины наступила от травматического отека головного мозга, развившегося из-за черепно-мозговой травмы.

Приговором районного суда 31-летний искитимец признан виновным в убийстве своей матери. Ему назначено наказание — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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