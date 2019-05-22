2019-05-22T10:30:11+03:00
Общество

Новосибирск засыпало градом размером с орех

Сегодня в городе ожидаются заморозки и осадки
Надежда ЯРКОВА
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Очевидцы сообщают о крупном граде, выпавшем сегодня в городе.Очевидцы сообщают о крупном граде, выпавшем сегодня в городе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Таких осадков жители Новосибирска точно не ждали. В одном из районов города сегодня, 22 мая прошел довольно крупный град.

— В Первомайском районе выпал град, — поделился фото подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Град прошел в Первомайском районе Новосибирска. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Град прошел в Первомайском районе Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Этот факт не очень удивил сибиряков, которые привыкли к резкой смене климата. Вот что они пишут в комментариях:

— Весна, что ты делаешь? Прекрати! — вопрошает один.

— А летом снег, наверное, выпадет, — отмечает второй.

— В Октябрьском районе, значит должен установиться снежный покров, — добавляет третий.

— Идем лепить снеговиков, — предлагает четвертый.

Напомним, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра сегодня в течение дня ожидаются осадки — небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Также с 22 по 24 мая в Новосибирской области местами по области ожидаются заморозки до 0 — минус 3 градусов.

Судя по фото, град выпал достаточно крупный. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Судя по фото, град выпал достаточно крупный.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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