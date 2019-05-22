Новосибирск засыпало градом размером с орех
Таких осадков жители Новосибирска точно не ждали. В одном из районов города сегодня, 22 мая прошел довольно крупный град.
— В Первомайском районе выпал град, — поделился фото подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Град прошел в Первомайском районе Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Этот факт не очень удивил сибиряков, которые привыкли к резкой смене климата. Вот что они пишут в комментариях:
— Весна, что ты делаешь? Прекрати! — вопрошает один.
— А летом снег, наверное, выпадет, — отмечает второй.
— В Октябрьском районе, значит должен установиться снежный покров, — добавляет третий.
— Идем лепить снеговиков, — предлагает четвертый.
Напомним, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра сегодня в течение дня ожидаются осадки — небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Также с 22 по 24 мая в Новосибирской области местами по области ожидаются заморозки до 0 — минус 3 градусов.
Судя по фото, град выпал достаточно крупный.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU