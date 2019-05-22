2019-05-22T10:24:44+03:00
Происшествия

Тонировка помешала: водитель «Тойоты» сбил в центре женщину на «зебре»

Оказалось, что мужчине ранее был выписан штраф за тонировку, которую он не снял
Надежда ЯРКОВА
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Любитель тонировки сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре". Фото: МВД по Новосибирской области.Любитель тонировки сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре". Фото: МВД по Новосибирской области.
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Авария произошла на улице Советской, рядом с Первомайским сквером в Железнодорожном районе Новосибирска.

— 20 мая около 15 часов возле дома № 29 по улице Советской водитель 1991 года рождения за рулем Toyota Verossa, сбил женщину, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда женщина 1979 года рождения получила ушибами головы и плеча, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Во время оформления документов по аварии, внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекли чрезмерное затемненные передние стекла машины.

— Оказалось, что ранее, 9 мая этот же водитель уже был оформлен сотрудниками ГИБДД за превышение допустимого уровня затемнения автостекол. Кроме того, мужчине было выдано требование снять тонировку, чего он, конечно, не сделал, — отметили в ведомстве.

За неисполнение распоряжения сотрудника полиции, водитель был доставлен в Железнодорожный суд. Рассмотрев материалы дела, судья признал мужчину виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Нарушителю выписали штраф в 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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