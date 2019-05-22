2019-05-22T09:52:27+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников открыл Сибирский транспортный форум

Мероприятие имеет международный формат, и проходит уже в восьмой раз
Екатерина Иванова
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Андрей Травников осмотрел выставку индустрии транспорта. На макете - территория будущего ЛДС. Фото: nso.ruАндрей Травников осмотрел выставку индустрии транспорта. На макете - территория будущего ЛДС. Фото: nso.ru
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Глава Новосибирской области Андрей Травников в первый день форума осмотрел выставку индустрии транспорта, а также поприветствовал всех участников. Губернатор отметил, что за прошедший год в транспортном комплексе региона произошли важные изменения. Разработан специальный план развития до 2030 года, началась реализация крупных проектов — четвертый мост через Обь, подготовка инфраструктуры к приему Молодежного чемпионата мира по хоккею, продолжена реализация программы «Безопасные и качественные дороги». Большое развитие за этот год получил Новосибирский авиационный узел. В регионе инициировано несколько логистических проектов.

— Сибирский транспортный форум — ведущая площадка в Сибири для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов работы всех видов транспорта, принятия решений, — отмечают в правительстве Новосибирской области.

Деловая программа форума насыщена. Эксперты обсудят проблемы и возможности воздушного, железнодорожного, водного, пассажирского транспорта. Также будут затронуты темы такси, транспортной логистики, безопасности движения, строительства дорог, науки, образования и кадров. Ключевым событием форума станет дискуссия «Национальные проекты. Взгляд из регионов».

Справка КП

Форум проводится Правительством Новосибирской области совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, Комитетом Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству и Законодательным Собранием Новосибирской области, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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